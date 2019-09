La Maeg costruzioni nel Top 250 delle imprese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESEPORDENONE È entrata nella classifica mondiale delle Top 250 International Contractors la Maeg Costruzioni, fondata da Alfeo Ortolan e controllata dalla famiglia. Sono dodici in tutto le imprese italiane presenti in questa specifica classifica pubblicata ogni anno dal settimanale statunitense Engineering News Record (Enr). L'azienda di Vazzola (Treviso) cheb ha sedi anche nel pordenonese, compete, quindi, con i colossi cinesi e statunitensi per i grandi lavori in atto nel mondo. PASSO AVANTIE' per noi la certificazione del grande passo...