PORDENONE La Regione decide di vendere la propria partecipazione nell'Interporto di Pordenone. Si tratta di 60 azioni, pari allo 0,2 per cento delle azioni della società che gestisce il polo della logistica nell'area di Villanova. Nel frattempo proseguono i lavori: il programma solo per il 2020 di continuazione delle opere equivale a un valore di circa cinque milioni di euro.

Quella messa sul mercato è una quota poco più che simbolica (la Regione l'aveva ereditata, come previsto dalle normative, dall'ex Provincia dopo lo scioglimento dell'ente) ma che in futuro potrebbe essere strategica. Tanto che Friulia (la finanziaria regionale che detiene quote anche degli altri poli logistici regionali, come Cervignano e Fernetti) aveva manifestato l'interesse ad acquisirla. Probabilmente anche in un'ottica di regia regionale degli Interporti. Nessuna manifestazione di interesse, invece, né dalla Camera di commercio (di fatto l'azionista di riferimento di Interporto in quanto detiene il 79 per cento delle quote) né dal Comune. Troppo poco tempo a disposizione: la comunicazione della Regione è arrivata a ridosso della fine dell'anno e i tempi delle pratiche per partecipare all'acquisizione erano troppo stretti per entrambi gli enti. La Camera di commercio per acquisire una partecipazione, secondo la legge Madia, avrebbe bisogno anche di una autorizzazione ministeriale con tempi piuttosto lunghi per il via libera. Il Comune avrebbe dovuto seguire un iter non breve portando il dossier anche in Consiglio. Insomma, non c'era il tempo tecnico. A quel punto per fare in modo che la quota ex Provincia potesse ritornare al territorio le categorie economiche socie di Interporto hanno avanzato il diritto di prelazione. Unindustria, Unione Artigiani, Confcommercio e Coldiretti si spartiranno così la quota cui mirava anche Friulia. Le categorie puntano a mantenere le quote sul territorio anche per evitare una sorta di centralizzazione della gestione con gli altri poli regionali. «Interporto - spiega il presidente Silvano Pascolo - è un asset cruciale per il sistema Pordenone. La Regione per noi è il primo interlocutore per importanza, così come siamo disponibili a dialogare in un'ottica di coordinamento regionale degli Interporto. Ma in questo momento di crescita dell'infrastruttura le categorie locali hanno deciso di aumentare il loro peso per essere più strategiche». E rispetto alla crescita il 2020 sarà un anno cruciale, dopo gli importanti passi fatti nell'ultimo triennio.

Per quest'anno sono previsti lavori di completamento del centro intermodale con realizzazione di rotaie, gru e portale per 900 mila euro. Allo stato vengono usate gru mobili per le operazioni di carico e scarico dei treni. In futuro ci sarà un sistema di gru stabili. Previsto anche l'ampliamento del piazzale con opere di pavimentazione: 250 mila euro. L'allungamento dell'asta di manovra (ora a 350 metri) fino a 750, la misura prevista per i treni europei (un milione e 600 mila euro). Prevista anche la realizzazione di un park per i tir e l'accesso al terminal (800 mila euro). Lavori di adeguamento e anti-incendio del polo logistico (700 mila euro). Inoltre prenderanno il via ance i cantieri per i magazzini. Complessivamente oltre 5 milioni di opere. Che proseguiranno- stando al programma - almeno fino al 2022. Intanto i treni (alcuni alla settimana) continuano a partire per le destinazione del Nord Europa.

