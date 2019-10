La lezione di Vaia: provincia colabrodo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPORDENONE Non è tanto la questione di non aver imparato la lezione, quanto quella di non avere i mezzi per farlo. A un anno da Vaia, la provincia di Pordenone - intesa come territorio e non come (ex) ente amministrativo - avrebbe bisogno di un regalo da un miliardo di euro per dirsi sicura a fronte di una Vaia-due, che ovviamente nessuno si augura. Ma se è capitato, può ricapitare. E siccome ci sono in gioco vite, case e patrimoni, meglio non girare la testa dall'altra parte e domandarsi: la provincia è preparata a un altro...