Impegnare la giunta regionale a verificare l'opportunità di adottare misure dirette a limitare le aperture delle grandi strutture di vendita; ridurre il carico fiscale di competenza regionale a carico delle imprese del settore; reindirizzare maggiori risorse a vantaggio della promozione del commercio locale; valutare iniziative e forme di collaborazione con i ministeri per introdurre anche a livello nazionale forme di sostegno del comparto. Di questo, riporta la Lega, si occuperà la giunta regionale se verrà approvata la mozione Azioni urgenti a sostegno del micro-commercio e delle attività di prossimità nei centri storici e nei borghi e frazioni, depositata proprio dalla Lega. «Il comparto del micro-commercio - evidenzia Bordin - ha registrato una pesante crisi. In particolare, parliamo di tutte quelle attività che forniscono servizi di prossimità. Dato che nel Dna del movimento c'è sempre stato l'attaccamento al territorio e a tutte le peculiarità che esso esprime, fra cui anche il micro, piccolo e medio commercio, abbiamo ritenuto doveroso depositare una mozione per affrontare in aula questa tematica con l'obiettivo - conclude il capogruppo leghista - di garantire la competitività e la capacità di reinvestimento a favore di tutte le forme di micro-commercio operanti sul territorio della regione».

