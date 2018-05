CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA LEGAPORDENONE Buon afflusso ai gazebo della Lega Nord per dire sì o no al contratto di governo con il Movimento 5 Stelle (gli elettori di questi ultimi sono invece stati invitati a votare sulla piattaforma Rousseau). Ieri anche in diversi Comuni della Destra Tagliamento come Pordenone, Spilimbergo e Porcia i militanti sono scesi in piazza per chiedere un parere ai loro iscritti, ma non solo. Anche se per il conteggio delle risposte e, soprattutto, per lo spoglio bisognerà attendere oggi o domani mattina, l'impressione di chi era in piazza...