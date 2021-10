Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il centrosinistra che aveva candidato Gianni Zanolin è sicuramente lo sconfitto numero uno delle amministrative di domenica scorsa. Essere rimasti sotto al 30 per cento per l'alleanza del centrosinistra - con all'interno oltre a Pd e M5S le liste civiche storiche che per un quindicennio avevano governato la città - rimarrà nella storia. Ma anche nello schieramento vincente del centrodestra c'è una forza politica che si sta leccando le...