IL FUTURO

PORDENONE (L.Z.) Un ulteriore ampliamento della Lean experience factory di San Vito al Tagliamento e del Polo tecnologico, corsi serali degli Its, due nuove associazioni affiliate e una rassegna della componentistica navale da realizzare alla Fiera di Pordenone, sono solo alcune delle novità annunciate per il 2022 da Confindustria Pordenone Udine. Dopo l'inaugurazione dello scorso luglio, la Lef, la fabbrica modello di San Vito al Tagliamento, sarà ulteriormente ampliata, per soddisfare una domanda che nel 2021 ha superato il 50 per cento delle aspettative, che raddoppieranno, ha detto Agrusti, nel 2022: «Vogliamo incrementare l'occupazione qualificata e non possiamo pensare che ci possa essere un processo di sostituzione delle maestranze. Per questo stiamo discutendo, con la Regione e con il Ministero dell'istruzione, per l'attivazione dei corsi serali negli Its, riprendendo un modello antico, ma che può essere rideclinato per adattarsi ai tempi di oggi». Si prevede, analogamente, un ampliamento del Polo tecnologico Alto Adriatico, con investimenti per due milioni di euro. Nel 2021 sono state perfezionate la partecipazione allo Urban Center di Trieste e l'ingresso nel capitale e nella governance di Pordenone Fiere, dove Confindustria, assieme al presidente dell'ente di viale Treviso, Renato Pujatti, sta lavorando a una fiera della componentistica navale, da organizzare con cadenza biennale. Annunciata poi la nascita di due associazioni in seno a Confindustria Alto Adriatico, aperte alla partecipazione degli esponenti della società civile e che hanno già i loro loghi. La prima si chiama Amici di Confindustria Alto Adriatico (Ac) e si rivolge a professionisti, manager, cittadini che hanno interesse a vivere il mondo delle imprese, poter dare o ricevere qualche consiglio. La seconda, Giovani amici di Confindustria Alto Adriatico (Gac), pescherà nei bacini di chi esce dagli Istituti di istruzione secondaria superiore o dalle università, per alimentare lo spirito d'impresa. «Il mio personale sogno - spiega il presidente degli industriali - è che, in un territorio così vocato all'imprenditorialità, possano nascere i nuovi Savio, Zanussi, Locatelli. E questo ambiente può essere utile a centrare l'obiettivo. Metteremo loro a disposizione il nostro ecosistema, affinché possa crearsi un flusso di informazioni biunivoco».

