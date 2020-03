La Latteria di Aviano è attiva dal 1919. Nel 2012 è stata acquisita dalla famiglia Del Ben, che ha rivitalizzato il marchio. Per restare accanto alla clientela, che sarebbe rimasta orfana dei suoi prodotti, per il divieto di varcare i confini comunali, il fondatore Gioacchino ha deciso, assieme al resto della famiglia, di inventarsi su due piedi anche un servizio a domicilio. «La risposta è andata oltre le più rosee aspettative. Adottando le misure di sicurezza più stringenti, raggiungiamo noi le persone che abitualmente ci fanno visita. Si lavora molte ore di più, ma la fatica è ripagata dalla soddisfazione».

Quali sono i prodotti più richiesti?

«I formaggi sono sempre gettonati, ma nel paniere che abbiamo messo a disposizione c'è di tutto: salumi, farine, polenta, vino locale, confetture e miele. Siamo stati contattati anche da tanti figli di genitori anziani: ci hanno commissionato svariate consegne per mamme e papà. Per noi è come portare un po' di clima di festa nelle case».

La vostra società è partner sia della ristorazione, sia di negozi e supermercati.

«Per i ristoranti il momento è drammatico e siamo loro molto vicini, perché l'attività è azzerata. Per i negozi di prossimità pensiamo sia invece il momento del meritato riscatto. Non poter uscire dal comune ha fatto riscoprire a tanti la centralità del rapporto umano, ma anche la capacità dei piccoli gestori di saper scegliere privilegiando la qualità».

Ad Aviano la gente rispetta le norme di contenimento?

«Fin dal primo giorno c'è stato un senso civico enorme. Senza nemmeno che lo dicessimo, i clienti facevano una fila ordinata e paziente, entrando uno alla volta. Tutti sono sempre stati molto educati e rispettosi». (L.P.)

