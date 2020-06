IL PIANO

PORDENONE Vaccino antinfluenzale gratis a partire dai 60 anni e anche il Friuli Venezia Giulia è chiamato a accelerare sui tempi per campagne informative e scorte di dosi. Porta la firma di Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, la circolare della Prevenzione e controllo dell'influenza con le raccomandazioni per la stagione 2020-2021. L'emergenza Covid ha confermato la necessità di rafforzare le misure per migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere a proseguire l'impegno «nei programmi di prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità» sostiene Rezza nel documento del 5 giugno arrivato anche sul tavolo della Regione Fvg.

DISTINGUERE I CONTAGI

Nella prossima stagione influenzale 2020/2021, non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e Sars-CoV-2, pertanto «si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza».

L'IPOTESI GIOVANI

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno controindicazioni, mentre nei bambini di età inferiore ai 6 mesi, il vaccino non conferisce una protezione sufficiente. L'inserimento dei bambini e adolescenti sani nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro l'influenza stagionale è oggetto d'intensa discussione da parte della comunità scientifica internazionale. La vaccinazione è già offerta gratuitamente a tutti i bambini e adolescenti sani dalla sanità americana, canadese e del Regno Unito, nonché da alcuni paesi dell'Unione Europea come la vicina Austria, oppure ci sono paesi che la raccomandano, ma non la offrono gratuitamente come la Slovenia. A oggi, vista l'attuale situazione derivata dalla pandemia causata dal Coronavirus, non esistono le condizioni per condurre uno studio pilota che possa valutare fattibilità ed efficacia della vaccinazione antinfluenzale in questa fascia d'età, così la Direzione prevenzione fornisce in pratica una bibliografia che il Friuli Venezia Giulia valuterà , ma che mostra l'opportunità di raccomandare la vaccinazione in questa fascia di età, anche per «ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica».

MEDICI E INFERMIERI

La novità per quest'anno, però, è un'altra. Per la stagione 2020-2021, a causa dell'emergenza Covid-19, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave, la vaccinazione antinfluenzale può essere offerta gratuitamente anche nella fascia d'età 60-64 anni e non più a partire dai 65 anni. Arriva poi una forte raccomandazione per i più restii al vaccino, almeno nella nostra regione: gli operatori sanitari e socio-sanitari. Per il personale che opera a contatto con i pazienti e gli anziani ospiti in strutture residenziali o di lungo degenza, la vaccinazione è fortemente raccomandata. Questo per ora, dato che in prospettiva c'è un'iniziativa legislativa che renda questa vaccinazione obbligatoria e l'emergenza Covid ha mostrato tutti i rischi che corrono gli operatori a contatto con il virus e quelli di un possibile contagio dei pazienti. La Regione, dunque, è chiamata, quest'anno più che in passato, a coinvolgere medici di medicina generale e pediatri per azioni di offerta vaccinale, per assicurare che la copertura sia la più alta possibile e viene richiesto, inoltre, lo svolgimento di iniziative per promuovere fortemente la vaccinazione antinfluenzale di tutti gli operatori sanitari, in tutte le occasioni possibili.

RIFORNIMENTI

Per fare questo, però, servono dosi di vaccino sufficienti a coprire l'offerta. La popolazione oltre i 65 anni è di quasi 318mila persone, mentre la fascia tra i 60 e i 65 anni è di circa 79mila residenti. Aggiungendo anche gli Under 15 (146mila) e il personale delle strutture sanitarie pubbliche (20mila), bisognerebbe disporre di circa mezzo milione di dosi di vaccino antinfluenzale (contro le 250mila del 2019), dato che pur escludendo la parte di popolazione che rinuncerà all'opportunità saranno pronti a vaccinarsi anche soggetti adulti con malattie croniche, donatori di sangue e gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo. È quindi cruciale, per ridurre l'impatto di una probabile co-circolazione di SARS-CoV-2 e virus influenzali in autunno, che la Regione avvii le gare per l'approvvigionamento dei vaccini al più presto e, vista l'attuale situazione epidemiologica, anticipi le campagne di vaccinazione a partire da inizio ottobre.

