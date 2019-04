La grandine imbianca i paesi Danni contenuti alle colture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOPORDENONE Tutta la pedemontana imbiancata come fosse stata una nevicata invernale. A cadere dal cielo è invece stata una fittissima grandinata che ha cambiato radicalmente il panorama e ha provocato non pochi disagi alla circolazione veicolare per buona parte del venerdì notte. La perturbazione ha attraversato la zona compresa tra Montereale e Meduno appena passata l'ora di cena, lasciandosi alle spalle una impressionante quantità d'acqua. Emblematici i video caricati sui social da residenti e avventori dei locali del centro di...