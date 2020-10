LA GRANDE FUGA

PORDENONE La corsa del virus accelera sempre più. Un picco dietro l'altro in una settimana in cui la seconda ondata della pandemia ha cominciato a mostrare la faccia più dura anche nel nostro territorio. Mentre negli ospedali si ricomincia - esattamente come accadde nella primavera scorsa - a dover combattere con il personale che manca per fare i turni. Nella trincea del Pronto soccorso. Ma anche nel reparto Covid da poco allestito in Pneumologia. Con una grana in più rispetto alla prima ondata: siccome in diverse regioni del centro e sud Italia, a cominciare da Toscana, Umbria e Lazio, sono stati avviati massicci piani di assunzioni, negli ospedali provinciali si sta assistendo a una grande fuga di infermieri e Oss che tornano nelle loro terre per lavorare, com'è comprensibile, più vicino a casa. E dal sindacato arriva un appello: subito un bando per assumere gli infermieri che prenderanno la laurea a fine novembre a Pordenone e Udine.

PIANO MANCATO

«Il dramma - sintetizza la questione Gianluca Altavilla del Nursind, il sindacato autonomo di infermieri e operatori sanitari - è che qui da noi è mancata una seria pianificazione di reclutamento e di assunzioni quando era necessario prevederla. Non è stato fatto, tranne per numeri ancora insufficienti, nemmeno dopo la terribile esperienza della scorsa primavera. E ora che ci sono i soldi per poter assumere non ci sono più le professionalità. Senza contare che il Veneto fa davvero incetta di infermieri. Recentemente è stato bandito un avviso per l'assunzione di mille, dico mille, infermieri». E dunque, come può uscirne la sanità pordenonese visto che davanti sembra esserci il lungo inverno della pandemia? «È chiaro che, per esempio, i reparti Covid previsti in Pneumologia e poi in Medicina dovranno vedere un potenziamento del personale. Altrimenti - ne è convinto Altavilla - non ce la si può fare. Se si pensa di sguarnire altri servizi e reparti come era avvenuto nella prima ondata della malattia la vediamo molto difficile. Anche perché, almeno sulla carta e per ora, l'obiettivo della direzione aziendale è di non interrompere altre attività ospedaliere bloccando le diverse prestazioni. Un'occasione - il Nursind avanza la proposta - ci sarebbe. A fine novembre ci saranno i nuovi laureati in Infermieristica dei corsi universitari di Pordenone e Udine. In tutto un centinaio di giovani. Non c'è tempo da perdere. Serve immediatamente predisporre un avviso per tutte le possibili assunzioni a tempo determinato. Dobbiamo - quello di Altavilla suona quasi come un disperato appello - evitare che anche i neolaureati vadano a lavorare fuori regione. E poi, come avevamo insistito prima dell'emergenza, occorre creare quello che viene definito ospedale-magnete: un ambiente in cui chi lavora trova condizioni favorevoli, non solo economiche ma di qualità complessiva». Una ricetta anti-fughe che però diventa complicata da attuare nel pieno della guerra all'epidemia.

LE STABILIZZAZIONI

Ma anche le nuove leve dei laureati (una ventina pordenonesi) non basteranno per fare fronte al muro dei contagi. «Lo abbiamo ripetuto molte volte. Oggi - sottolinea Luciano Clarizia, responsabile dell'Ordine delle professioni infermieristiche - non c'è personale Covid già formato. Dobbiamo certo evitare che i neolaureati di fine novembre scappino via. È chiaro però che, se reclutati, avranno bisogno di un percorso formativo. Ma l'emergenza pandemica è adesso, non fra tre o sei mesi. Era necessario pensarci prima attraverso le stabilizzazioni a tempo indeterminato, facendo un'eccezione alle regole vista l'emergenza, di chi è già andato via o sta fuggendo ora».

L'ASSESSORE REGIONALE

«Occorre ora - secondo il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - un piano straordinario per la messa in campo di nuove, ulteriori risorse umane specializzate: servono competenze, per poter assicurare assistenza sanitaria a tutti i cittadini, a partire dal personale dei prelievi, fino agli specialisti degli ospedali. Ma perché non si è proceduto prima? «Sono competenze che non si trovano. Se fosse semplice lo avremmo ovviamente già fatto. Non è un problema solo del Friuli Venezia Giulia, è un tema nazionale. Poco tempo fa da una graduatoria regionale di 75 infermieri che volevamo assumere solo in sei hanno accettato. Questa è la realtà con cui dobbiamo misurarci. E lo stesso vale per gli anestesisti e per gli operatori dei Dipartimenti. Per questo dico che serve un piano straordinario. Ora».

Davide Lisetto

