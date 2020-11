IL BOLLETTINO

PORDENONE La giornata più nera della pandemia. Mai così tante vittime si erano registrate negli ospedali e nella case di riposo della Regione. Il bollettino sull'andamento dell'epidemia di ieri ha segnato il drammatico record di 36 morti in Friuli Venezia Giulia. Tra questi sono nove i decessi (avvenuti tutti nell'ospedale di Pordenone) di persone residenti nella Destra Tagliamento. Si tratta di tre cittadini di Azzano Decimo (Enrico Tomè di 73 anni, Mario Darin Puppel Motto di 83 anni e Giuseppina Sacilotto di 90 anni), della casarsese Mirella Francescutti (74 anni) e di Luciano Del Bianco, 89enne di Bannia di Fiume Veneto. Due le vittime ad Aviano. Non ce l'ha fatta Valerio De Piante, 74 anni di Giais. L'uomo era molto conosciuto, aveva lavorato una vita all'Infa e si era al volontariato come presidente dell'Auser, l'associazione degli anziani. Sempre di Aviano era Anna Belluz di 89 anni. L'ottantenne Giacomo De Biasio abitava a Montereale Valcellina. Elvira Maso, 83 anni, era invece di Maron di Brugnera e da alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale, soffriva anche di altre patologie. Da segnalare inoltre un decesso di una donna di 70 anni, residente a Fossalta di Portogruaro, deceduta in ospedale a Maniago.

Rispetto ai contagi il dato resta alto ma stabile, 864 le infezioni delle ultime 24 ore. Il dato che preoccupa di più è però quello legato al rapporto positivi/tamponi effettuati: dal 10 è salito quasi al 12 per cento. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 864 nuovi contagi (l'11,86 per cento dei 7.284 tamponi eseguiti) e 35 decessi da Covid-19. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.963, di cui: 6.693 a Trieste, 12.111 a Udine, 5.309 a Pordenone e 3.513 a Gorizia, alle quali si aggiungono 337 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.594. Rimangono stabili a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e scendono a 594 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 776, con la seguente suddivisione territoriale: 297 a Trieste, 280 a Udine, 171 a Pordenone e 29 a Gorizia. I totalmente guariti sono 12.593, i clinicamente guariti 339 e le persone in isolamento 13.606. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 84 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 24. Inoltre, continuano i contagi in corsia: nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale hanno contratto il virus tre infermieri e un operatore socio-sanitario.

