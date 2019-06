CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GELATA ESTIVAPORDENONE Tutti i dati e i numeri legati alle trimestrali degli enti economici anche nel Friuli occidentale parlano di un forte raffreddamento nel primo semestre di quest'anno. E le stime sulla seconda parte dell'anno non sembrano promettere niente di buono. Anzi. Dentro questo quadro di nuova difficoltà per il manifatturiero - in provincia soltanto il comparto delle vetrerie sembra andare controtendenza con la programmazione di investimenti e di assunzioni in alcune grandi realtà, soprattutto nell'area industriale sanvitese...