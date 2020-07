LA FUSIONE

PORDENONE Secondo le nuove procedure varate dalla Regione, gli appalti per il trasporto scolastico non funzionano più solo Comune per Comune. Si ragiona per lotti, nei quali rientrano più territori, i quali devono poi essere gestiti con una flotta di autobus rilevante. Ci si metta anche il Coronavirus, il lockdown, le incertezze legate alla ripartenza delle lezioni scolastiche in presenza. Si otterrà almeno una porzione dei motivi che hanno spinto quattro aziende di trasporto private della provincia di Pordenone ad abbandonare le differenze e le normali rivalità di mercato per fare sistema e squadra. È nata così, con una firma ufficiale di fronte al notaio Enrico Paludet di Pordenone, Gruppo Fvg Bus, il nuovo soggetto che si presenterà ai nastri di partenza dei prossimi appalti per il trasporto scolastico in provincia.

LA COMPOSIZIONE

Antoniazzi Franco srl di Roveredo in Piano, FDM Tours srl di Fiume Veneto, Friulviaggi di Alfio Zammataro srl di Spilimbergo e Ideal Viaggi snc di Azzano Decimo. Sono queste le quattro realtà imprenditoriali che hanno incrociato le loro strade stringendosi la mano. La rete è stata pensata come strumento utile ad aggredire il settore relativo al trasporto scolastico ma potrà essere efficace anche se applicata al trasporto turistico in generale, salvaguardando al contempo l'identità e la specificità delle singole aziende che la compongono e che restano ovviamente indipendenti l'una dall'altra. L'alleanza, infatti, non annullerà le differenze: ogni azienda proseguirà seguendo il suo modello di business. Ma quando si tratterà di partecipare ai bandi complessi, le altre realtà pordenonesi legate al mondo dei trasporti avranno un concorrente di peso in più. «Vista la difficile congiuntura che il turismo in generale ed il settore del noleggio con conducente in particolare si trova a vivere - hanno spiegato i vertici delle quattro aziende - siamo fiduciosi di poter, unendo le forze, venirne fuori e dare nel nostro piccolo un esempio di collaborazione e di voglia di fare bene tipica della gente del nostro territorio». L'esperienza delle quattro società è ormai quarantennale e le forze congiunte della rete appena nata nel Pordenonese possono mettere in campo un totale di oltre 30 autobus da turismo e quasi 50 scuolabus. Come detto, la nuova realtà si chiamerà Gruppo Fvg Bus, «nome che nelle intenzioni rimarca la specificità del territorio in cui la stessa è nata». Per questo primo triennio la presidente in carica della rete sarà Guendalina Antoniazzi e vicepresidente Franco Zammataro; la capofila della rete sarà la Antoniazzi Franco srl di Roveredo in Piano.

M.A.

