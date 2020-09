LA FIERA

PORDENONE Buona la prima, potrebbe essere lo slogan della rivoluzione elettorale in città. Causa Covid l'amministrazione comunale ha deciso di traslocare tutti i seggi in fiera dove fin dall'apertura si sono riversati molti pordenonesi. In tanti hanno approfittato dell'occasione per fare una passeggiata godendosi l'ultimo sole estivo, mentre c'è stato chi nemmeno in quest'occasione ha rinunciato alla macchina. Tanto che viale Treviso era trafficato come solitamente accade durante una manifestazione fieristica importante. Insomma, cittadini soddisfatti della scelta calata dall'alto, nessun inghippo di rilievo, parcheggi per tutti e ampi spazi che garantiscono le misure anti-contagio sono stati assicurati dalla struttra fieristica,

Ma non sono mancati i borbottii, soprattutto delle persone anziane, che lamentavano di non essere state avvisate dello spostamento del loro storico seggio. E non serviva spiegare loro che la decisione era stata ampliamente pubblicizzata sui social e non solo: volevano i manifesti a casa, nella cassetta delle lettere, o addirittura che un messo comunale passasse casa per casa ad avvisare perchè «non si può rivoluzionare tutto e non avvertire». Come da prassi, insomma. Le novità ad alcuni piacciono ad altri no. Anche se sono state decise da una pandemia.

