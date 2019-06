CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAPORDENONE Ogni giorno in provincia di Pordenone vengono commesse due, a volte anche tre truffe. L'Arma dei Carabinieri in un anno ha raccolto 1.016 denunce tra raggiri agli anziani e truffe on-line. È un fenomeno preoccupante, che sta dilagando anche per via dell'aumento di acquisti su internet. Grazie a ore passate a incrociare dati telefonici e a seguire i percorsi dei pagamenti con le carte di credito, sono state denunciate 200 persone. Fondamentale, per quanto riguarda gli anziani, è stata anche l'opera di prevenzione con la...