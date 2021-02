LA FASE DUE

PORDENONE «Appena abbiamo a disposizione le dosi di AstraZeneca siamo pronti a partire. Basta che la Regione ci invii i nominativi delle persone da vaccinare e noi cominciamo anche la fase parallela». Lo annuncia Michele Chittaro, coordinatore della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia e direttore sanitario dell'ospedale di Pordenone. Fa riferimento nello specifico al binario dedicato al personale della scuola e alle forze dell'ordine, che sarà appunto parallelo rispetto a quello degli anziani con più di 80 anni.

Potrebbe subire un'accelerazione, quindi, la campagna rivolta a personale scolastico e forze dell'ordine con meno di 55 anni di età. Una platea che in regione conta circa 80mila persone. «Teoricamente potremmo partire già la prossima settimana», spiegano dal Santa Maria degli Angeli. E si fa riferimento ai sette giorni che inizieranno da domenica prossima, non da domani. Ora saranno i dirigenti scolastici e l'Ufficio regionale a dover raccogliere le adesioni, dopodiché si tratterò di capire dove saranno somministrati i vaccini. Certamente non nei Distretti, già impegnati dagli ultraottantenni almeno sino alla terza settimana di aprile. «Cerchiamo altre sedi già esistenti - spiega Chittaro - anche non ospedaliere». Ad esempio le scuole stesse, per gli insegnanti.

Un'età compresa tra i 18 e i 54 anni compiuti. Nessuna patologia tra quelle puntualmente indicate dal ministero della Salute e dall'Iss. Il proprio consenso informato che certifichi la volontà di sottoporsi all'iniezione. Sono i requisiti necessari per aderire al piano di vaccinazioni per il personale docente e non docente delle Università (Sissa, Udine e Trieste), delle scuole statali e paritarie, degli asili nido, degli enti di formazione primaria e degli istituti tecnici superiori, del Collegio del Mondo Unito, del Mib e della Scuola Mosaicisti. Sono partite ieri le lettere che hanno, per oggetto, il piano vaccinazione. La missiva chiarisce che «le fasi successive di vaccinazione riguarderanno anche le fasce di età dai 55 ai 64 anni compiuti» aggiungendo la richiesta ai soggetti destinatari di «operare fin da ora con la ricognizione del personale che intende sottoporsi a vaccinazione».

