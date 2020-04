LA FASE DUE

PORDENONE A Pordenone si ridisegna la mobilità. Per gestire «subito e bene» la fase due dell'emergenza sanitaria da coronavirus, l'amministrazione Ciriani ha trasmesso all'Anci la propria proposta dal momento che già a partire dal 4 maggio (e ancor peggio da settembre), se non verranno presi provvedimenti adeguati, gestire il traffico urbano potrebbe diventare complesso. A Pordenone, secondo l'assessore Cristina Amirante, il punto di partenza è positivo. «Da parte di questa amministrazione comunale è stato compiuto (ed è ancora in corso) un lungo lavoro per l'adeguamento delle infrastrutture della città, per aumentare le zone a traffico limitato a favore di spostamenti in bicicletta e a piedi, per collegare, mettere in sicurezza e realizzare ex novo percorsi ciclabili e ciclopedonali. E' stata altresì operata una gestione oculata della sosta urbana, che ha consentito un miglioramento netto della ripartizione modale ovvero della distribuzione del modo di spostarsi delle persone, tra mezzo privato, trasporto pubblico, bicicletta e a piedi, a favore di un mix di mezzi di trasporto (privati e condivisi)». Ciò ha portato l'uso della bicicletta ad una media di utilizzo del 16 per cento e dell'andare a piedi del 14.

ASSOCIAZIONI

«A tutto ciò sottolinea Amirante vanno aggiunte le preziose collaborazioni tra il comune di Pordenone e le associazioni locali (Fiab e Piccoli passi, tanto per citarne due), le cui azioni sono a favore di una mobilità lenta, diffusa e sicura, oltre di tante imprese, piccole e grandi, da Savio ad Electrolux, dal negozio di frutta e verdura alla lavanderia, che incentivano da un lato i dipendenti a spostamenti sostenibili e dall'altro utilizzano mezzi elettrici (auto e bici) per la flotta aziendale o per la consegna a domicilio dei loro prodotti e dei servizi offerti all'utenza».

I BUS

Ma il rischio di una desertificazione nell'utilizzo, già basso in città (pari ad una media che è pari a 8,5 per cento), dei mezzi pubblici, a causa delle norme sul distanziamento sociale, in particolare per quanto riguarda il trasporto scolastico, «rischia di compromettere tutti gli sforzi fatti in questi anni e quelli ancora in programmazione. Quindi ben vengano gli stimoli, ancorché tardivi e fatti unicamente a mezzo stampa del Pd locale - l'analisi di Amirante - sull'incentivo all'uso della bicicletta per gli studenti, ma la domanda che pongo sul tema è questa: perché questi stimoli non li fanno pervenire al Governo? Sarebbe più opportuno sollecitarlo per sbloccare i fondi, fermi da agosto dello scorso anno per il bando Primus». Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di un polo di interscambio modale nell'area esterna della stazione dei treni a favore della ciclabilità e del bike sharing. «Un investimento - conferma l'assessore - che ci avrebbe consentito di sostituire l'ormai obsoleto parco biciclette a servizio proprio del bike sharing con un parco bici nuovo, anche a pedalata assistita, a favore dei pendolari, studenti e lavoratori e che avrebbe consentito di aprire il deposito custodito per le biciclette sotto la biglietteria dell'Atap. Peccato che quei fondi siano tutti bloccati e fermi da agosto dello scorso anno».

IL DOCUMENTO

E' proprio questa una delle prime richieste che il Comune con Anci ha introdotto nell'ultimo documento presentato. «Anche se il Comune non fosse beneficiario del finanziamento - chiarisce Amirante - lo sblocco delle assegnazioni garantirebbe a Pordenone la possibilità di utilizzare i fondi propri stanziati per cofinanziare il progetto Primus per incrementare le biciclette del bike sharing a favore della comunità». Intanto è stato stabilito che gli studenti e i lavoratori abbonati all'Atap, sia per il trasporto pubblico locale urbano che extraurbano, verranno rimborsati per il periodo in cui non hanno fruito del servizio a causa dell'emergenza Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Ciriani. «Ho avuto un lungo incontro fa sapere Ciriani - con il presidente Atap, Narciso Gaspardo, che verteva sulla mia richiesta di rimborsare gli abbonamenti. Lo ringrazio di cuore per aver immediatamente accolto la richiesta. Già da maggio, con modalità che verranno comunicate, si potrà accedere al rimborso. Per Atap si tratta di un costo non indifferente, pari a un milione e 370mila euro. Solo per il Comune significa rinunciare a quasi mezzo milione di utili che mettevamo a bilancio per attività e iniziative».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

