La dura giornata dei volontari di Brugnera, Caneva e Polcenigo

L'ALLERTA BRUGNERA Si erano preparati al peggio. I volontari si erano messi al lavoro già nella notte tra sabato e ieri, tra Caneva, Brugnera e Polcenigo. Sacchi di sabbia per proteggere le sponde più a rischio e le case, idrovore in azione per liberare le rampe di alcuni garage. In più un'attività di ronda costante, per avvertire e infine rassicurare le persone. Dopo la possibile paura dovuta all'allerta di grado rosso, i gruppi di Protezione civile comunali impegnati nel controllo e monitoraggio delle situazioni più a rischio hanno...