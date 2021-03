L'EVENTO

PORDENONE Si alza il sipario telematico sulla 10^ edizione della Pordenone Design Week, proposta in diretta sui canali social della manifestazione, proprio per rendere più fruibile anche al largo pubblico le lectio magistralis degli studiosi Alberto De Toni, massimo esperto delle scienze della complessità e Pier Luigi Sacco, promotore degli studi intorno all'economia della cultura e all'industria culturale creativa.

L'evento si potrà seguire attraverso la diretta streaming sul canale YouTube della Pordenone Design Week - https://www.youtube.com/c/PordenoneDesignWeek e su Facebook, alla pagina Facebook ISIA di Pordenone - https://it-it.facebook.com/isiapn/

La PDW si aprirà alle 9 con il primo briefing tra le 9 aziende (Bisaro Group, Electrolux, L&S Italia, Marelli Automotive Lighting, Pezzutti Group, Santa Lucia, Ros, Midj) che nei giorni successivi rappresenteranno dei case study in altrettanti laboratori.

L'inaugurazione è in programma alle 11, ma il momento clou della giornata, alle 12, è la doppia lectio magistralis con Alberto De Toni e Pier Luigi Sacco.

Autore e scrittore, presidente della Fondazione Crui e direttore scientifico di Cuoa Business School, De Toni, già rettore dell'Università di Udine, è uno dei massimi esperti di Scienze della complessità in Italia e terrà un intervento su La Cultura della Complessità nella società di domani in cui affronterà il tema delle scienze della complessità che si stanno imponendo sempre più come strumento previlegiato di lettura dei meccanismi geo-sociali. Secondo il professore è oramai pressoché impossibile trovare tracce lineari nei processi che generano senso e significato.

Professore di Economia della Cultura all'Università Iulm di Milano, Sacco terrà invece una lezione dal titolo Contenuti culturali nell'impresa di domani. Sacco apre un orizzonte in cui il mondo delle imprese in realtà ha bisogno di contenuti profondi che possano agire come collante in una società sempre più frammentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA