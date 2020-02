LA DIFESA

CHIONS «Quanto sta accadendo al Rifugio di Villotta è devastante per chi, come me, opera da quarant'anni con passione e totale dedizione per gli animali». E' distrutta Aurora Bozzer, fondatrice e presidente della struttura di via Villutta. Ha la voce rotta dall'emozione mentre parla al telefono, raccontando il suo stato d'animo. Il momento è difficile: «La tempesta mediatica - afferma - si è scatenata prima ancora che siano state concluse le indagini. Anzi, addirittura con le ispezioni in corso che hanno paralizzato completamente per tre giorni le attività del Rifugio e dell'annessa clinica, con impiego del personale dipendente sottratto alle mansioni ordinarie per fornire puntualmente tutto quanto veniva richiesto».

IL PRECEDENTE

A Bozzer sembra di rivivere l'esperienza già passata nel 2005. Un déjà vu che la tormenta ma questa volta il peso è maggiore, insopportabile: «Allora avevo 15 anni in meno spiega con un certo affanno questa volta non so se riuscirò a reggere. In questo momento stiamo subendo un danno immenso e per questo ho dato mandato ai miei avvocati, Alessandra Marchi e Marco Petternella, di tutelarmi in tutte le sedi. Nessuna esclusa». E racconta, nel dettaglio, cosa il blitz della polizia ha causato: «Agli operatori del canile è stato di fatto impedito di eseguire le quotidiane pulizie dei box, di alimentare gli animali negli orari prestabiliti. Il tutto con enorme stress da parte degli stessi. L'incursione degli agenti, come fossimo dei camorristi, si è verificata a distanza di dieci giorni da una delle consuete ispezioni dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale che, a mezzo del personale veterinario, aveva eseguito il sopralluogo per accertare definitivamente la sussistenza di tutti i requisiti di legge, strutturali e gestionali. Compreso il benessere animale che fa del Rifugio di Villotta una struttura della regione in regola e non in deroga. Le porte della nostra struttura - evidenzia Bozzer - sono sempre aperte agli enti convenzionati affinché vengano a constatare di persona la corretta gestione del servizio e del rispetto del benessere degli animali che ci affidano».

I COMUNI

Un aspetto lo vuole chiarire: «Sono infatti i Comuni ad autorizzare il Rifugio ad effettuare cure sanitarie ed eventuali recuperi comportamentali di cani con problematiche che ne rendano difficile l'adozione. Analogamente ai comuni, la Procura stessa da anni ci affida e ci nomina custodi degli animali che sottopone a sequestri a seguito di maltrattamenti». Aurora Bozzer è un fiume in piena. E' arrabbiata e allo stesso tempo delusa: «Ho un brutto carattere e lo ammetto riferisce al telefono ma non ho mai fatto del male a nessuno. Figuriamoci agli animali, che sono una delle mie ragioni di vita. Su di me, nelle ultime ore, è stato detto di tutto e di più. Diffamazioni e calunnie che non intendo far passare: ne vanno del mio nome e di quello della struttura che presiedo e che io stessa ho fondato». La presidente non ha dubbi: «Qualcuno, ne sono ormai più che convinta, ha cominciato a farmi la guerra. E questi sono i risultati. Ho un brutto difetto: sono abituata a dire e le cose in faccia e a non stare mai zitta, specie con alcuni Comuni convenzionati, quando vedo cose che non vanno. Lo stesso vale per le strutture che, come la mia, danno asilo a cani e gatti raccolti abbandonati sulle strade. Da sempre sono una canara ed una gattara che salva ed accudisce animali, portandoli anche a casa propria, epilettici, ciechi e senza una zampa. Oppure malati ed anziani, che nessuno si sognerebbe mai di scegliere per regalare una seconda vita».

Alberto Comisso

