LE AULE POST-COVID

PORDENONE «Siamo impegnati nella ricerca di tutte le soluzioni possibili per essere pronti a settembre. Ma quello che chiediamo al comitato tecnico-scientifico e al ministero, dai quali attendiamo i protocolli, che vengano proposte soluzioni praticabili. Soluzioni che possano essere calate nella realtà delle scuole e nella realtà anche logistica legata al trasporto degli studenti e ai problemi delle famiglie. Insomma, auspichiamo di poter tornare in classe in piena sicurezza, ma con soluzioni che possono essere applicate nella realtà degli istituti». Simonetta Polmonari, presidente dell'Associazione dei presidi del Friuli occidentale, è come i colleghi impegnata nella fase degli scrutini. Ma il suo pensiero - e parte del suo lavoro in questi giorni e settimane - riguarda il dopo. La scuola del post-pandemia.

RITORNO IN CLASSE

«Il nostro auspicio è quello di poter tornare in classe a settembre. Si tratta di valutare ora come e con quali sistemi. Ma quello che il personale della scuola, e anche le famiglie, si attende sono modalità che siano praticabili. Perché dobbiamo partire dal presupposto che le scuole sono fatte in un certo modo e gli spazi devono essere utilizzati in modo razionale. L'esempio della turnazione sembra tramontato poiché legato a grandi difficoltà logistiche come quelle del trasporto per gli studenti». E in attesa che da Roma arrivino le linee-guida - come accaduto lo scorso 18 maggio per bar, ristoranti e servizi alla persona - la dirigente fa un breve bilancio dell'anno che sta andando in archivio. «Dopo un primo momento di adattamento, a marzo, la didattica a distanza ha funzionato. In tutte le scuole i docenti hanno dato il massimo per cercare di non lasciare indietro nessun alunno. In particolare nelle scuole superiori la didattica a distanza ha funzionato molto bene. Non è certo un'esperienza da buttare. Anche se - sottolinea la dirigente - è auspicabile che l'anno prossimo si possa tornare in presenza. La scuola è anche comunità. Soprattutto per i più piccoli il rapporto con gli insegnanti è imprescindibile e quindi è necessario lavorare su ipotesi che consentano di tornare a scuola». L'ultimo appuntamento di quest'anno è con l'esame di maturità. Che sarà in presenza davanti alla commissione. «Ogni studente maturando avrà un appuntamento e tutto si svolgerà nella massima sicurezza sanitaria in aule appositamente individuate e preparate dagli istituti». E per ora tutti i presidenti di commissioni incaricati sono presenti. Per loro primo appuntamento venerdì.

d.l.

