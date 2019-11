CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DELUSIONEPORDENONE Tutto pronto per la visita in città di lunedì del capo della Polizia Franco Gabrielli, ma poco dopo l'annuncio del programma la grande delusione: Gabrielli non potrà essere presente a causa di altri impegni istituzionali e sarà sostituito da un delegato. Resta comunque invariato il programma della visita, con tre appuntamenti fra mattina e pomeriggio. Quella che avrebbe dovuto essere la giornata pordenonese, la seconda, del capo della Polizia comincerà infatti alle 11.15 con l'inaugurazione della mostra Matite &...