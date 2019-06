CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEPORDENONE Prima la voce, circolata quasi come un pettegolezzo di vetrina in vetrina; poi la protesta, civile ma ferma nelle stanze del municipio; infine la conferma ufficiale arrivata nel tardo pomeriggio con una nota stringata del Comune: da oggi e per tre settimane chiuderà di nuovo il sottopasso di via Cappuccini. La strada resterà interdetta sino al cimitero. E i commercianti hanno reagito infuriati, presentandosi in blocco in Comune per far valere le loro ragioni. Niente da fare, la decisione è presa, e da stamattina riecco...