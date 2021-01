LA DECISIONE

PORDENONE Per gran parte della giornata, ieri, il Fvg è rimasto in zona arancione. La prospettiva era quella di restarci sino al 7 febbraio. Attorno alle 19, il colpo di scena: la regione torna in zona gialla da domani. Riaprono bar e ristoranti (fino alle 18), resta il coprifuoco alle 22 ma saltano i divieti relativi agli spostamenti: si può viaggiare in tutta la regione senza autocertificazione. Riaprono anche musei e luoghi della cultura, ma solo nei giorni feriali. Una decisione arrivata in modo inatteso, ecco perché.

I DETTAGLI

L'interpretazione della norma sino a ieri era questa: il monitoraggio partiva dopo la prima settimana in zona arancione; a quel punto dovevano trascorrere altri 14 giorni per l'eventuale ritorno in giallo. Ma ieri il pressing delle Regioni ha avuto la meglio. I presidenti hanno chiesto al ministero della Salute il rispetto della scadenza delle ordinanze (valevoli per 14 giorni), e alla fine il ministro Speranza ha firmato, consentendo anche il ritorno in giallo del Fvg. «I nostri dati - aveva detto ieri Fedriga - erano da zona gialla già da due settimane». Decisivo il pressing del presidente della Liguria, Giovanni Toti, che ha minacciato il ricorso al Tar del Lazio.

I NUMERI

In realtà a livello epidemiologico la situazione del Fvg rimane in bilico. La regione secondo l'Istituto superiore di sanità è a rischio moderato, ma l'impatto sul sistema sanitario è definito alto. Il tasso di occupazione delle Rianimazioni (34%) e delle Medicine (43%) è al di sopra delle soglie del 30 e del 40%. C'è anche un'allerta che fa discutere e crea un caso: è quella relativa alla percentuale di positivi sui tamponi, definita non valutabile perché dal 15 gennaio la Regione cumula i test rapidi ai tamponi molecolari. A spingere il Fvg in zona gialla sono soprattutto due dati in diminuzione: i contagi (-21 per cento in sette giorni) e i nuovi focolai. Resta invece elevata l'incidenza (244 casi sintomatici e over 55 su 100mila abitanti) ed è il dato che preoccupa di più in chiave futura. E il secondo valore più alto in Italia dietro a quello della Provincia di Bolzano.

LA POLEMICA

Nel pomeriggio il dem Cristiano Shaurli aveva tuonato: «Fedriga deve vergognarsi, colpa sua se il Fvg è peggio della Lombardia». In serata la replica della Lega: «Adesso dovrebbe rivolgere lo stesso consiglio al Comitato Tecnico Scientifico, all'Iss e al ministro Speranza».

IL BOLLETTINO

Le buone notizie arrivano invece dai dati giornalieri. Il contagio, infatti, cala ancora. Lo fa ad esempio il tasso di positivi sui tamponi, che scende dal 7 al 5,9 per cento. Sono stati registrati 557 nuovi casi (393 da test molecolare, 164 da tampone rapido) su un totale di 9.433 esami effettuati in 24 ore. In provincia di Pordenone 178 nuovi contagi. I totalmente guariti sono 51.456, i clinicamente guariti salgono a 1.532, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.707. In netto calo anche i ricoveri, con le Medicine che ospitano 605 pazienti (14 in meno) e le Terapie intensive 59, cioè due in meno. La pressione sugli ospedali scende anche se resta elevata.

I DECESSI

Diciannove decessi, due pregressi. In provincia di Pordenone quattro morti. A Maniago addio all'ex assessore al Bilancio del Comune Ilario Dessoni. Aveva 64 anni. Sempre a Maniago addio all'86enne Liliana Sanavro. Era in casa di riposo. A Pordenone non ce l'ha fatta la 92enne Amelia Piai mentre a Casarsa addio all'85enne Gina Mior. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 39 casi di positività tra le persone ospitate e 8 tra gli operatori. Nell'Asfo due infermieri.

Marco Agrusti

