CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEPORDENONE Non tornerà ad essere una sala concerti, quella possibilità è svanita già due anni fa con la sentenza della Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dalla cooperativa Nuove tecniche, ex gestrice dell'immobile assieme all'associazione Il Deposito Giordani, che si occupava del calendario dei concerti. Una sentenza che confermava l'impossibilità di realizzare concerti in quello stabile, ma anche di ospitarvi qualsiasi altro evento legato al pubblico. Oggi c'è un'altra puntata della lunga vicenda...