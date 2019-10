CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPORDENONE «Non è discriminazione, ma necessità», parole e firma del sindaco. Necessità ad esempio di salvare il centro, che a Pordenone è comunemente inteso come il perimetro che si trova all'interno del ring. Il modello Brugnaro fa scuola, e ora anche Alessandro Ciriani pensa ad estendere le nuove regole entrate in vigore sul mercato settimanale all'intero mondo del commercio, per avere una città libera dalle cianfrusaglie e aperta ai negozi di qualità. LA MOSSAA Venezia, al sindaco Brugnaro, è bastato un passaggio in...