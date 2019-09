CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEPORDENONE Il Comune ha approvato l'abbattimento d'ufficio del cento per cento delle tasse comunali per le attività commerciali di via Cappuccini. Ai titolari saranno dunque azzerate la Tari (la tassa sui rifiuti), l'imposta sulla pubblicità, la Cosap (canone occupazione suolo pubblico) e l'Imu. Il provvedimento, redatto dall'assessore al Bilancio, Maria Cristina Burgnich, arriva a ristoro dei disagi economici subiti a causa dei lavori di riqualificazione della strada. Si tratta di una tappa fondamentale nel rapporto tra il Comune...