LA DECISIONE

PORDENONE Dal ministero dell'Interno, a firma del ministro Luciana Lamorgese, alla Prefettura di Pordenone, sino alla penna del questore Marco Odorisio che ha firmato l'ordinanza. In provincia si aumenta il livello di sicurezza nei giorni di Natale, che saranno quindi di superlavoro per tutte le forze dell'ordine coinvolte nell'operazione, dalla polizia di Stato ai carabinieri, sino ai comandi di polizia locale. Primo obiettivo, proteggere le funzioni religiose di stasera e di domani nei centri più importanti della provincia, a partire dal capoluogo.

LE MISURE

Non si tratta di uno stato d'allerta, ma di una procedura ormai consolidata. È stata decisa dai due principali organi cittadini che si occupano di sicurezza, cioè Prefettura e Questura. L'ordinanza del questore Odorisio chiede alle forze di polizia di intensificare i passaggi nei pressi dei luoghi più affollati, con un occhio di riguardo alle messe. Si parte con i veglioni della vigilia, in programma stasera. La chiesa più affollata sarà certamente quella alla fine di corso Vittorio a Pordenone, cioè il duomo cittadino. La presenza delle forze dell'ordine sarà sobria ma importante. «Il controllo del territorio in questi giorni sarà intensificato - ha spiegato il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino -. La circolare ministeriale ci chiede di controllare maggiormente i luoghi sensibili, come ad esempio le chiese affollate, e in generale tutti i siti che ospiteranno assembramenti di persone, compresi i raduni frequentati dai giovani durante le feste». Tra oggi e domani la sicurezza sarà rinforzata anche nei pressi delle chiese di Sacile, Cordenons, Maniago, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento, cioè in tutti i centri più importanti. Ai comandi di polizia locale spetterà il compito di fornire supporto alle forze provinciali direttamente dipendenti dalla Questura o dal comando dei carabinieri.

LA MAPPA

Non solo le messe di Natale, in programma tra oggi e domani, ma anche stazioni ferroviarie, centri di smistamento dei pullman, piazze e luoghi altamente frequentati. In Prefettura, durante l'ultima riunione per la tutela della sicurezza, si è deciso di rafforzare presenze e controlli in tutti i luoghi definiti come sensibili. «Quello delle forze dell'ordine - ha detto ancora il prefetto Maiorino - sarà un Natale di lavoro, per dare tranquillità a tutte le altre persone». Nelle ultime ore, inoltre, il personale della Questura di Pordenone sta provvedendo anche ad un'altra serie di controlli. Sono rivolti alla vendita dei cosiddetti botti di capodanno, un commercio che si intensifica in particolar modo proprio in questi giorni di festa. La polizia farà attenzione sia ai prodotti in vendita che all'utilizzo, in alcuni casi illegale, dei botti.

Messe di Natale, luoghi affollati, aree deputate alla movida nei giorni di festa: il rafforzamento delle misure di sicurezza nel periodo natalizio prevede controlli discreti ma ad ampio spettro, per garantire al resto della popolazione della provincia di poter godere di tutti gli eventi in totale tranquillità. Le forze di polizia, passato il Natale, si concentreranno poi sui veglioni di capodanno all'aperto che si svolgeranno in provincia di Pordenone la sera del 31 dicembre.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

