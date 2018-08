CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEPORDENONE Caldo record in fabbrica, alla Electrolux di Porcia ieri la vertenza sulla mancata concessione delle pause si è inasprita. Dopo le prime iniziative di mercoledì in cui gli operai si sono allungati le pause previste - sono tre, di nove minuti ciascuna nell'arco delle otto ore di lavoro - ieri la situazione in stabilimento non era migliorata. E nemmeno il clima dei rapporti con la direzione aziendale è cambiato: nessuna apertura e nessun confronto da parte aziendale. A fronte della prima richiesta da parte delle Rsu di...