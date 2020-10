IL BOLLETTINO

PORDENONE Cresce il contagio nelle scuole del Pordenonese. E nella classe già in quarantena del Leomajor (sezione del Bronx) ci sono i primi segnali di un piccolo focolaio, dal momento che ieri alle due studentesse già contagiate si è aggiunto un terzo alunno. Altri allievi positivi sono stati segnalati - sempre ieri - alla scuola elementare di Maniago e all'Istituto agrario di Spilimbergo. Nel resto della regione è stato registrato un caso positivo al liceo Dante di Gorizia, due alla scuola media di Torviscosa (in due classi diverse) e, infine, uno alla scuola primaria Morpurgo dell'Istituto comprensivo Campi Elisi di Trieste. Tornando a Pordenone, non c'è alcuna indagine al Mattiussi. C'è sì un allievo positivo, ma non era a lezione da una settimana. Non è quindi scattato l'allarme.

Sale ancora il ritmo del contagio in Friuli Venezia Giulia. Dopo i 110 nuovi casi giornalieri segnalati giovedì, ieri il bollettino della Protezione civile ne ha conteggiati 146. Un numero, questo, che si avvicina ai bollettini più pesanti del lockdown, ma che non è accompagnato dalla crescita dei ricoveri in ospedale. Anche ieri, infatti, la pressione sul sistema sanitario del Fvg è rimasta pressoché nulla. In Terapia intensiva sono ricoverate sei persone e nei reparti Covid 23 pazienti, cioè gli stessi di giovedì. Sul dato del contagio pesano i 35 migranti trovati positivi alla caserma Cavarzerani di Udine, che in poche ore è diventata sede del più grande focolaio della regione. Ora i richiedenti asilo contagiati saranno spostati nel centro per le quarantene di Campoformido (Ud). In provincia di Pordenone ieri sono stati rintracciati 28 casi. Sul fronte delle residenze per anziani, è stata rilevata la positività di un operatore sanitario della struttura Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re di Trieste a cui si aggiungono due ospiti e un operatore della Mater Dei, sempre di Trieste. Sono invece tre i casi riscontrati nel Sistema sanitario regionale: un collaboratore amministrativo dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina, un infermiere dell'Ospedale di Latisana e uno dell'Ospedale di San Daniele. Le persone attualmente positive sono 1.162. Nessun nuovo decesso è stato registrato (355). Ieri sono stati rilevati 146 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.290: 1.757 a Trieste, 1.804 a Udine, 1.172 a Pordenone e 533 a Gorizia, alle quali si aggiungono 24 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.773, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 1.112.

