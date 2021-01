LA CURIOSITÀ

PORDENONE Il Covid-19 ferma anche le missioni degli amministratori e così il 2020 registra un notevole risparmio, per le casse comunali, sui rimborsi destinati ai viaggi. Come per i privati cittadini, anche per la Giunta comunale nel 2020 le trasferte sono state ampiamente limitate e la gran parte dei tavoli si sono tenuti con la modalità della videoconferenza. A rendere più difficile il confronto con il passato, poi, c'è una diversa modalità di redazione delle relative determine adottata a partire dai primi mesi dell'anno scorso, dove non vengono più indicati dettagliatamente date, motivi, modalità e costi del viaggio, ma solamente la spesa rimborsata e il mese in cui si è svolta la trasferta.

ASSESSORI CON LA VALIGIA

Quelle che percorrono più chilometri sono l'assessora alla Mobilità Cristina Amirante, quella al Turismo Guglielmina Cucci e quella all'Ambiente Stefania Boltin, più volte impegnate in trasferte con destinazioni a lungo raggio come Roma. Ma macina chilometri anche il vicesindaco Eligio Grizzo, che però si sposta in giornata, quasi esclusivamente all'interno dei confini regionali, per appuntamenti come quelli dell'Anci o del Consiglio delle autonomie locali. Pochi i rimborsi richiesti invece per i suoi viaggi dal sindaco Alessandro Ciriani.

Più stanziali altri componenti dell'esecutivo che negli ultimi dodici mesi non risultano avere chiesto rimborsi per trasferte: è il caso dell'assessora al Bilancio Mariacristina Burgnich e di quello alla Sicurezza Emanuele Loperfido. Naturalmente il numero e la destinazione delle missioni sono strettamente collegati alle rispettive deleghe. Quanto ai mezzi, il più usato è senza dubbio l'auto propria (rimborsata, per ogni chilometro, con una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina), sostituita dal treno per i viaggi lunghi e dal taxi per spostarsi nelle città di destinazione. I grandi spostamenti si fermano fra la fine del 2019 e i primi due mesi del 2020, ripartono durante l'estate e poi frenano nuovamente negli ultimi due mesi, perfettamente in linea con le limitazioni sanitarie.

Fra novembre 2019 e dicembre del 2019 la somma più cospicua è quella rimborsata all'assessore Boltin, 454,89 euro per quattro viaggi di cui uno a Roma e uno a Brescia. Seguono l'assessore Cucci con 425,25 euro, per tredici trasferte che spaziano da Cervignano ad Arezzo, l'assessore Amirante con 260,93, De Bortoli con 251,28, Grizzo con 80,27 e il sindaco con 32,59. Ma fra dicembre e febbraio ha recuperato altri 569,68 euro anche Cristina Amirante per quattro trasferte, compresa una due giorni a Roma per la presentazione dell'Annual report della Fpa Digital 360.

Spese decisamente ridotte nella seconda parte dell'anno. A dicembre sono stati rimborsati 210,66 euro all'assessore Amirante per alcuni viaggi effettuati nei mesi di giugno, luglio e settembre; 244,06 a Grizzo per viaggi effettuati a giugno, luglio e ottobre; 20,67 all'assessore alla Cultura Pietro Tropeano per un viaggio a maggio; 309,25 a Cucci per viaggi a luglio, agosto, settembre e ottobre; 11,20 a De Bortoli per viaggi ad agosto, settembre e ottobre. E nell'elenco rientra questa volta anche il presidente del Consiglio Andrea Cabibbo, con un viaggio da 79,13 euro effettuato a febbraio.

