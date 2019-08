CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIPORDENONE Preoccupazione. È questo il clima prevalente alla riapertura autunnale delle fabbriche della Destra Tagliamento, sia per il generale rallentamento dell'economia che per le diverse crisi aziendali apertesi nel primo scorcio dell'estate. È una situazione preoccupante che andrà verificata a settembre - commenta il segretario generale della Cgil, Flavio Vallan, sia pure sottolineando come ogni valutazione sia prematura -, per il rallentamento di alcuni settori industriali che per le crisi aperte. Certamente la nostra provincia...