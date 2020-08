LA COOPERATIVA

PORDENONE Il Fai pordenonese compie 35 anni e mostra segni di crescita nell'ultimo bilancio prima del Covid. L'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 2019 si è svolta in Fiera a Pordenone. Il 2019 conferma Fai sulla strada della crescita sotto il profilo della produzione e dei servizi. Tra i numeri principali della cooperativa pordenonese, raffrontati all'anno precedente, si registra un valore della produzione che supera per la prima volta i 15 milioni di euro con un incremento di oltre il 5,5 %, un utile d'esercizio di 268.954 euro, un patrimonio netto che sale a 2.293.533 euro e quasi 500 lavoratrici e lavoratori che nel 2019 hanno svolto oltre 756.000 ore lavoro nei servizi socio-sanitari ed amministrativi della società. I principali ambiti d'intervento rappresentano una continuità rispetto alle aree dei servizi erogati: anziani (48%), disabilità (41%), salute mentale (8%), accoglienza e minori (3%). Oltre agli aspetti gestionali, operativi, commerciali e amministrativi è continuato l'impegno di Fai nel promuovere la cura del lavoro. Importanti obiettivi sono stati raggiunti con il sistema qualità certificato Iso 9001, la certificazione Family Audit (conciliazione lavoro famiglia per socie e soci), e la crescita qualitativa della formazione dedicata ai servizi socio-sanitari, eventi e convegni. «È stato un altro anno denso di cose il 2019- ha spiegato il direttore generale Fabio Fedrigo - un anno che conferma Fai ai vertici della cooperazione sociale del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo gestito attività ordinarie e progetti d'investimento. Stiamo lavorando ad una nuova Casa Colvera, nascerà infatti Corte Macramè che darà nuove risposte di residenzialità a persone anziane nella città di Pordenone. Nel 2020 il mondo è cambiato sul finire dell'inverno. Presente e futuro a medio termine sono oggi fortemente condizionati dall'impatto del Covid 19 che ha segnato in modo importante e senza precedenti il nostro settore e tutto il sistema socio sanitario».

Il presidente Tagliente ha ringraziato tutte le socie e i soci per il loro grande impegno e per la responsabilità con cui hanno promosso il buon nome di Fai, insieme al consiglio di amministrazione e lo staff di direzione per l'intenso lavoro svolto insieme.

