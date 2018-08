CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONVALIDAPORDENONE Arresto convalidato e misura cautelare in carcere per Souleuymane Bance, il ventottenne immigrato del Burkina Faso che mercoledì mattina ha aggredito un autista dell'Atap e quattro carabinieri. Lo ha deciso ieri mattina il gip Eugenio Pergola, confermando di fatto l'ipotesi accusatoria del pm Marco Brusegan. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti convalidato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e disposto la misura in carcere per resistenza nei confronti dei carabinieri e degli agenti della polizia...