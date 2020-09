LA CONTA DEI DANNI

PORDENONE Il peggio è passato. L'ondata di maltempo che ha investito la Destra Tagliamento ha concesso una tregua. Dopo i rovesci di ieri, che fortunatamente non hanno provocato altri danni ma hanno abbassato ulteriormente le temperature, da oggi torna il bel tempo: durerà almeno sino a domenica. Intanto si fa la conta dei danni. I tecnici, a partire da domenica mattina, hanno cominciato a effettuare sopralluoghi mirati nei comuni maggiormente colpiti da vento forte, pioggia e grandine. Il bilancio rischia di essere pesante. Se la fascia della pedemontana e dalla montagna sono state pesantemente bersagliate, la furia del maltempo non ha risparmiato Pordenone, Porcia, Fontanafredda e Caneva. Ma anche Polcenigo e Budoia. I danni, tuttavia, sono limitati. Domenica pomeriggio, in città, un condominio di via Piave è finito ammollo.

GLI ALLAGAMENTI

«Sul posto è giunto il personale della protezione civile osserva l'assessore Emanuele Loperfido che ha contribuito a far defluire l'acqua. La situazione si è quindi risolta nel breve tempo». Una cosa è certa: in diversi casi la pulizia di fossi e caditoie ha permesso all'acqua, caduta in abbondanza e che fatto saltare diversi tombini (soprattutto in via Revedole), di defluire con maggiore rapidità rispetto al passato. La pioggia torrenziale ha mandato in tilt anche numerosi impianti d'allarme. Nel tardo pomeriggio in vigili del fuoco sono stati chiamati per rimuovere alcuni alberi pericolanti in via Stradelle (tra Pordenone e Cordenons) e vicino al palasport. Un ramo penzolava vistosamente in via Chiavornicco, a Cordenons, all'altezza dell'ecocentro. In via Vallona segnalato un cornicione pericolante che rischiava di staccarsi da un condominio. Numerose le chiamate giunte alla centrale unica per le emergenze 112, 150 complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco. «Eravamo stati preallertati sottolinea Stefano Zanut, direttore vicedirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco conseguentemente al passaggio di una perturbazione che si prevedeva intensa. I danni maggiori sono stati riscontrati nella Pedemontana, con il picco delle richieste di soccorso arrivato tra le 18.30 e le 20 di sabato». Una sessantina i pompieri, in supporto dei quali sono arrivati i colleghi da Trieste, Gorizia e Udine, hanno operato sino a notte fonda. Sono stati impegnati soprattutto per la rimozione e la messa la in sicurezza di alberi (20 interventi) o pali delle reti tecnologiche (linee elettriche o telefoniche). Massima attenzione, viste le abbandonanti piogge, al livello dei fiumi. Domenica il Tagliamento era sopra il livello di guardia (solo a Venzone, mentre a Latisana non destava particolare preoccupazione), sotto la soglia di allerta il Cellina e il Meduna. Chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis sul Meduna. Ieri entrambi i varchi sono stati riaperti. «Ormai ci siamo abituati al fatto che le bombe d'acqua, frequenti nel periodo primaverile - estivo, colpiscono con precisione quasi chirurgica aree molto circoscritte. L'intensità del fenomeno ravvisa Zanut è molto elevata. In quegli istanti sono numerosi i danni che gli eventi atmosferici possono causare al suolo e altrettanto numerose saranno le chiamate di emergenza che arriveranno alla nostra centrale. E' pertanto fondamentale che i cittadini imparino a comunicare correttamente con gli operatori, spiegando sinteticamente ma in maniera esaustiva l'accaduto. Così da dare la possibilità alla centrale stessa di stilare una scaletta degli interventi, che va sempre in base all'importanza e alla gravità».

Alberto Comisso

