IL CHIARIMENTO

PORDENONE La segreteria risponde, passa la chiamata a una responsabile, parte la ricerca. Sarà infruttuosa. L'Ufficio scolastico del Lazio non trova in alcun elenco l'istituto Scuola Italia. E la conferma arriva anche dalla consultazione degli elenchi ufficiali del ministero dell'Istruzione: la scuola con sede a Cassino non è iscritta ad alcuna lista di istituti paritari.

«Pertanto - spiegano chiaramente dagli uffici romani che gestiscono l'istruzione nel Lazio - non può naturalmente rilasciare alcun diploma di maturità, ma deve necessariamente inviare gli studenti ad un vero esame di Stato, sia esso sostenuto in una scuola pubblica o in una paritaria accreditata dal ministero dell'Istruzione».

LA MAPPA

La comunicazione che arriva dall'Ufficio scolastico del Lazio è netta e non lascia spazio a dubbi. Qualche perplessità in più, invece, arriva analizzando al microscopio uno dei tanti slogan riportati sul sito di Scuola Italia, e cioè quello che informa gli studenti della presenza di «sedi in tutta Italia». In realtà, nello stesso sito internet dell'istituto privato, sono presenti solamente i contatti della sede centrale di Cassino, di una staccata a Roma, nel quartiere dell'Eur, e infine di un indirizzo che riconduce a Ostia, sul litorale romano. Qualsiasi altra sede, in giro per l'Italia, viene comunicata solamente al telefono. Ma nel caso di Pordenone è spiegato che si tratta di una «prossima apertura». Dove e quando, non è dato saperlo.

IL PRECEDENTE

I manifesti pubblicitari che tanto stanno facendo discutere a Pordenone e dintorni, e che hanno attirato anche l'attenzione della politica regionale, erano già comparsi altrove.

Ad esempio più o meno un anno fa in Lazio, nella terra natia della società che risulta gestita da Diana Franzese. Anche allora il caso era stato riportato dalla stampa, sia locale che nazionale, e la segnalazione si era tradotta in una comunicazione diretta all'Ufficio scolastico e in seguito al ministero dell'Istruzione. Dagli uffici romani del governo era partita un'indagine finalizzata a comprendere le finalità e le modalità di azione della scuola nata a Cassino.

Ora i tentacoli della società del basso Lazio sono arrivati sino a Pordenone, dove è partita un'azione di difesa dell'istruzione pubblica capitanata dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. «Terremo monitorata la vicenda - ha assicurato Alessandro Basso - perché ci teniamo al futuro scolastico dei ragazzi che studiano in provincia di Pordenone». Seguiranno certamente sviluppi.

M.A.

