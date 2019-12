LA CONFERMA PORDENONE Dall'anticipazione alla conferma. Il Comune vuole acquistare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONFERMAPORDENONE Dall'anticipazione alla conferma. Il Comune vuole acquistare l'area verde ex Tomadini che si trova all'ombra del duomo di San Marco e a due passi dalla Rivierasca e dal Noncello. E ora c'è anche una delibera che lo testimonia. Il 24 novembre, infatti, è arrivata in municipio la manifestazione d'interesse alla vendita da parte della proprietà: un documento che apre alla possibilità d'acquisto da parte dell'Ente attraverso un contributo regionale - già richiesto - di 900mila euro. L'obiettivo è quello di far nascere...