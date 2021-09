Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CIVISMO STORICOPORDENONE «Il civismo finalmente unito in un unico simbolo e in un'unica lista»: presenta così Orsola Chiaradia La Civica Pordenone, che mette insieme i tre gruppi civici di centrosinistra attualmente presenti in Consiglio Pordenone 1291, Il fiume e i Cittadini a sostegno della candidatura di Gianni Zanolin. «E' una lista composta per il 50 per cento da uomini e per il 50 per cento da donne la descrive Roberto Freschi,...