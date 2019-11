La città in corsa per diventare la Capitale della cultura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPITALEPORDENONE Dopo l'uscita del bando, l'amministrazione è intenzionata a correre per diventare Capitale italiana della cultura 2021. Lo ha confermato in terza commissione l'assessore Pietro Tropeano. Il sì definitivo dovrà arrivare entro il 16 dicembre: per quella data, infatti, le città che intendono candidarsi devono presentare una manifestazione d'interesse sottoscritta dal sindaco. La scadenza successiva sarà quella del 2 marzo, per l'invio del dossier di candidatura. «Abbiamo voluto abbracciare questa avventura, non solo...