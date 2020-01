La città dice addio a Giuseppe De Cesco Per 50 anni è stato il volto del bar Stazione

LA SCOMPARSA

PORDENONE Era una di quelle certezze che sembrava impossibile veder crollare. La discesa dal treno, il primo caffè in stazione per iniziare la giornata. E un volto da associare all'arrivo in città. Quel volto per 50 anni ha avuto un nome e un cognome: Giuseppe De Cesco, il gestore, factotum, cassiere e barista del bar Stazione fino al 2012. Il 28 dicembre, a 81 anni, ha salutato tutti per l'ultima volta e si è spento con accanto la moglie, Gabriella Masatti, sua compagna di una vita e collega instancabile che lo affiancava dietro al bancone del bar. Originario di San Martino di Campagna (frazione di Aviano), viveva ancora nel piccolo borgo pedemontano. E proprio a San Martino oggi sarà celebrato il funerale.

IL RICORDO

Ma è a Pordenone che il volto di Giuseppe De Cesco rappresentava un'istituzione. Aveva rilevato la gestione del bar Stazione nel 1962, quando la città cavalcava gli anni del boom economico. Lo scalo ferroviario cresceva al ritmo del lavoro e delle industrie, con i licei più importanti della provincia che iniziavano ad accogliere sempre più studenti dalla periferia. In quel contesto, l'unico bar affacciato sui binari diventava il primo ristoro dopo o in attesa del viaggio. E dietro al bancone c'era Giuseppe De Cesco, allora poco più che ventenne. Pochi sorrisi, regalati solo nei momenti di quiete tra lo sbarco di un treno e quello successivo. Tante frasi in dialetto, scambiate con la moglie Gabriella con la quale si alternava tra il servizio al tavolo e la cassa. Dal lungo corridoio del bar sono passate generazioni di pendolari, di studenti, di lavoratori e di emigranti.

All'inizio del 2012 la svolta, con la scadenza del contratto di gestione con la società Centostazioni (controllata di Trenitalia) e la pensione. Da allora, dopo un breve periodo di chiusura, è cambiata la storia del bar Stazione, ma nella mente dei pordenonesi è sempre rimasto impresso il viso di Giuseppe De Cesco. Per questo, quando ieri si è diffusa la notizia della morte dell'81enne, in città sono stati in molti a ricordare il gestore del bar che apriva le porte della città.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

