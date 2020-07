FINANZIAMENTI

PORDENONE Nel clima rovente che, solo qualche giorno fa, ha portato la sanità provinciale allo sciopero il sindacato pensionati della Cgil apre un altro burrascoso fronte: quello dei finanziamenti regionali alla sanità privata legati all'emergenza Covid. «Nel più assoluto silenzio ma nel mezzo di un aspro confronto sindacale a fine maggio - ricorda Giuliana Pigozzo, segretaria provinciale Spi-Cgil - l'assessore regionale alla Salute Riccardi ha firmato con i rappresentanti delle Case di cura private accreditate un accordo finalizzato al riconoscimento di prestazioni riconducibili a diverse forme di accoglimento di pazienti Covid-19. L'accordo prevede che, nelle more del trasferimento dei fondi statali individuati in premessa, gli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente provvedimento trovano copertura nel finanziamento indistinto assegnato annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale. Il che vuol dire che le aziende pubbliche anticipano dal loro bilancio, e poi saranno rimborsate. Si sta parlando di circa cinque milioni di euro su base regionale».

DITO PUNTATO

Ma lo Spi punta il dito su quell'intesa: «Viene prevista una procedura di priorità, riconoscimento di rimborso per le attività ambulatoriali, per i privati. E per il pubblico? Ovvero - è la domanda che il sindacato dei pensionati pone - quanto viene riconosciuto alle strutture sanitarie pubbliche per l'attività aggiuntiva derivante dalle funzioni espletate per far fronte all'emergenza Covid-19? Si vorrebbe, analogamente, una precisa quantificazione che è esattamente quello che si chiede da mesi. Se risulta, come si scrive, che vi sono stati periodi di sospensione di altre attività sanitarie nelle strutture sanitarie private, ci attendiamo una trasparente iniziativa di conguaglio anche nel pubblico. Altrimenti la conclusione sarebbe che si applicano due pesi e due misure»

L'attenzione del sindacato pensionati si sposta poi sulle Rsa. «Se alle Case di cura private viene riconosciuta, per accedere al rimborso delle prestazioni, la sussistenza delle condizioni per poter accogliere i pazienti Covid-19 le cui caratteristiche sono descritte nell'accordo, perché allora gli eventuali utenti che si vorrebbero ricoverare nella Rsa di Sacile non possono essere ospitati in quella locale? Questa soluzione sarebbe coerente con il dettato dell'accordo regionale, salvaguarderebbe le funzioni originarie della struttura liventina e quindi quegli ospiti, tra i quali diversi anziani, e rispetterebbe anche il contenuto dell'ordine del giorno del Consiglio comunale sacilese, perché il Policlinico San Giorgio è nei fatti una struttura privata».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA