LA CERIMONIA

PORDENONE Un targa in ricordo del caporal maggiore capo Gaetano Tuccillo, vittima di un attentato terroristico in Afghanistan. La cerimonia si è tenuta a Camp Arena, sede del contingente italiano della missione in Afghanistan. In ricordo di Tuccillo, all'epoca effettivo al Battaglione logistico Ariete, è stata collocata una targa e poi intitolati i locali dell'officina mantenimento mezzi leggeri.

IL RICORDO

Tuccillo cadde vittima di un attentato durante un'attività operativa nel 2011. L'iniziativa, realizzata con l'Associazione Nazionale Autieri d'Italia di Maniago, oltre a ricordare il sacrificio del giovane, ha inteso testimoniare il profondo attaccamento degli autieri dell'Ariete, attualmente schierati nel Train Advise Assist Command West (Taac-W) di Herat, per il collega. Tuccillo è uno dei 54 soldati italiani caduti in operazioni in Afghanistan. Il 2 luglio 2011, il caporal maggiore fu ucciso da una bomba artigianale, esplosa al passaggio di una pattuglia del contingente italiano impegnato nell'operazione Isaf, vicino al villaggio di Bakwa, nell'Afghanistan occidentale. A Tuccillo venne poi conferita alla memoria, con decreto del Presidente della Repubblica, la Croce d'onore per le vittime del terrorismo. Il comandante del Taac-W, generale di Brigata Enrico Barduani, presente alla cerimonia ha ringraziato il personale del Reggimento logistico Ariete per l'iniziativa: «È importante - ha detto - conservare e valorizzare nel tempo il ricordo di coloro che, per l'assolvimento del proprio dovere, hanno sacrificato il loro bene più prezioso».

IL SUPPORTO

Oggi la missione Nato Resolute Support è composta da militari di 39 Nazioni, con l'obiettivo di contribuire all'addestramento, all'assistenza e alla consulenza delle Istituzioni e delle forze militari afgane al fine di renderle autosufficienti e in grado di garantire autonomamente la sicurezza del Paese e dei propri cittadini. Il contributo italiano, espresso con personale e mezzi di Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri, ha consentito finora alla regione ovest dell'Afghanistan di raggiungere standard di sicurezza e sviluppo fra i più elevati nel Paese.

