LA CELEBRAZIONEPORDENONE Nel giorno del suo centenario Electrolux - ieri celebrato in tutte le fabbriche del mondo - lancia la grande sfida sulla sostenibilità ambientale: entro il 2030 dalle fabbriche dello stabilimento non uscirà più Co2 e gli stabilimenti lavoreranno riciclando tutto a zero rifiuti. È stato l'amministratore delegato del gruppo italiano Ernesto Ferrario ieri pomeriggio ad annunciare il grande traguardo sul fronte ecologico. «Il nostro obiettivo - ha detto Ferrario - è continuare a migliorare sempre di più la vita...