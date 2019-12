CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CATTURAPORDENONE È stata arrestata in Spagna grazie a un mandato d'arresto europeo firmato dal procuratore Raffaele Tito lo scorso 2 agosto. Sabrina Jankovic, 25 anni, nata in Croazia, deve scontare 4 anni 1 mese e 11 giorni di reclusione. La sentenza da cui scaturisce l'arresto risale allo scorso marzo, quando il Tribunale di Pordenone la condannò a 2 anni e 4 mesi di reclusione per un tentativo di furto in un appartamento di viale Trento. In quell'occasione fu arrestata dalla Squadra Volante. Ad allertare la polizia era stata...