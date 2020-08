LA CATEGORIA

PORDENONE «Il comparto del terziario pordenonese accusa colpi anche più pesanti rispetto al quadro che emerge dalla puntuale analisi svolta da Format Research per Concommercio Fvg. E questo è dovuto al fatto che nel Friuli occidentale gli operatori del settore, nel periodo pre-Covid, avevano fatto maggiori investimenti in un ambito e in un'area territoriale più dinamica di altre zone regionali». È il commento del presidente di Ascom Confcommercio Pordenone Alberto Marchiori ai dati dell'indagine regionale. Che subito aggiunge: «Per questo in quest'area sarebbero necessari interventi ad hoc per aiutare e favorire le imprese a rimanere in vita. Ma, al di là degli interventi sul comparto decisi dalla Regione nella fase dell'emergenza che a poco a poco si stanno solo ora concretizzando, poco altro è stato fatto. Sono praticamente mancati i bandi della Camera di commercio. In un momento tanto difficoltoso e pesante qualche bando, magari con risorse anche europee oltre che regionali e nazionali, forse ci stava».

Ma il presidente provinciale del commercianti non si ferma: «Da più parti i dati e i numeri sono concordi - va avanti nella critica alla gestione dell'emergenza economica - nel ritenere che il settore più duramente colpito sia quello del turismo, oltre che del terziario nel suo complesso. Sembra invece che il sistema camerale regionale sia più orientato a dedicare i bandi per il rilancio al comparto industriale e manifatturiero. Che, proprio in questi giorni, almeno nel nostro territorio ci dice che i segnali sono più che positivi. Allora, si facciano i bandi per il turismo e per i servizi che stanno morendo». Appare piuttosto singolare che il sistema camerale regionale - le Camere di commercio di Pordenone-Udine e di Trieste-Gorizia, entrambe in questo momento guidate da vertici espressi proprio dalla categoria del commercio e del terziario - non punti l'attenzione, oltre che su tutti gli altri comparti, anche su quello del turismo in questo momento in fortissimo affanno.

Ma il presidente di Confcommercio della Destra Tagliamento non si accontenta di sollevare le sue osservazioni critiche solo all'interno dei confini regionali. «A ben guardare - osserva - le politiche e le strategie di supporto del mondo imprenditoriale da parte del governo faticano ad avere effetti concreti sul territorio. Il rapporto con il sistema del credito resta ancora piuttosto complicato. Se i tempi di risposta tendono ad accorciarsi non scende invece la richiesta di credito al sistema bancario». Ma è sulle politiche troppo assistenziali che Marchiori punta il dito: «Si fa un gran parlare di digitalizzazione delle aziende e di innovazione anche ambientale. Bene, ma in questa fase le imprese vanno sostenute. Tra i nostri, sono in molti che con l'emergenza sanitaria hanno dovuto cambiare modello di business e stanno cambiando pelle rispetto alle nuove e diverse richieste dei consumatori. Ma se non si agevolano e non si supportano questi passaggi come fanno le azienda da sole? È inutile, se non dannoso, continuare nelle politiche di prolungamento della cassa integrazione e dello stop ai licenziamenti. Non è certo con il blocco dei licenziamenti che si aiutano le imprese a ripartire. Quella è solo una politica che porta al prolungamento dell'agonia, non alla guarigione. Con queste strategie il rischio è che ci si ritrovi senza più risorse e senza più le aziende. Il rilancio passa attraverso progetti di innovazione finanziati per lo sviluppo e non per l'assistenza infinita».

