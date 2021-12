LE GRANDI OPERE

PORDENONE L'opera pubblica più importante in partenza nel 2022 è la nuova casa di riposo di Villanova: 12 milioni fra mutui e contributo regionale previsti in un Piano triennale che, spiega l'assessore al Bilancio Emanuele Loperfido, «vedrà questa amministrazione impegnata per definire e continuare a ridisegnare il nuovo volto della città».

MUTUI

Proprio la nuova casa di riposo di Villanova, realizzata con 6 milioni di mutuo e 6 di finanziamenti regionali, andrà a incidere sull'indebitamento: a fine 2021 il debito residuo sarà infatti pari a 38,796 milioni, dopo che nel corso del 2021 sono stati contratti mutui per 3,25 milioni, mentre nel 2022 si prevede la contrazione di nuovo debito per 9,4 milioni, sei dei quali per la casa di riposo. A fine 2022, dunque, l'indebitamento salirà a 44,482 milioni per riprendere dall'anno successivo il trend discendente. Di conseguenza il debito pro capite, che ora ammonta a 711,02 euro, arriverà a un picco di 862,59.

Accanto a essa, il 2022 vedrà fra l'altro, sempre finanziati con mutuo, gli interventi strutturali alla scuola primaria Narvesa di via Fonda per 1,3 milioni e, a seguire per peso economico, il primo lotto della messa in sicurezza delle rogge tombinate e dei laghetti in ambito urbano per 500mila euro.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Saranno invece realizzati con contributi in conto capitale numerosi interventi, diversi dei quali slittati dal 2021 al 2022 come quelli concernenti la circolazione ciclistica cittadina (182mila euro), il rifacimento del blocco servizi di Casa Serena (400mila euro) e gli interventi di valorizzazione tramite digitalizzazione dei luoghi di cultura dell'ambito di piazza della Motta. E poi ancora il vicesindaco mette l'accento sui 300mila euro per la salvaguardia del rischio idrogeologico sul reticolo idrografico minore, la manutenzione vegetazionale del fiume Noncello (250mila), gli interventi di riqualificazione della viabilità circostante l'ospedale Santa Maria degli Angeli, per 1,3 milioni e altrettanto nel 2023, per un totale di 2,6 milioni.

Un'altra delle grandi opere è quella di riqualificazione con costruzione del parcheggio di piazza del Popolo, «con un intervento che abbiamo previsto nel corso del precedente mandato: nel 2022 vi sono 900mila euro di investimento e lo stesso importo nel 2023. Dovevamo iniziare con la progettazione del parcheggio multipiano nel 2021: è slittato nel 2022». Ottocentomila euro sono invece per l'incrocio fra via Interna e via San Daniele, anche in questo caso con inizio previsto nel 2021 e posticipato al 2022. Cinquecentomila euro è la cifra destinata alla rigenerazione dell'ex Provveditorato, destinato a nuova sede della Polizia locale, con completamento slittato al 2022. E ancora 400mila euro per la ristrutturazione della sede Avis di Villanova, 700mila per l'intervento all'istituto Narvesa. Il totale delle spese finanziate con contributi in conto capitale ammonta dunque a 14,301 milioni.

IL PERSONALE

La mole di opere pubbliche impone anche un aumento di spesa per il personale: «Se nel 2016 erano 18,11 milioni, nel 2022 saranno 23,19. Passiamo da 442 dipendenti nel 2016 a 444 nel 2021. Nel momento in cui questa macchina amministrativa si mette in moto per affrontare le sfide del Pnrr e altri bandi, andremo ad assumere figure apicali. Tenete conto che nel 2010, quando c'erano i colleghi dell'attuale opposizione con sindaco Sergio Bolzonello, vi erano ben 18 dirigenti e 532 dipendenti comunali. Se le sfide ora sono quelle di andare ad affrontare e concretizzare con opere i famosi bandi del Pnrr e altri bandi di riqualificazione urbana, è necessario che la macchina amministrativa sia ben oliata e funzionante».

Lara Zani

