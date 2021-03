LA CAMPAGNA

PORDENONE Un terzo degli insegnanti e dei dipendenti del mondo della scuola è già stato vaccinato con la prima dose di AstraZeneca. È il dato che si ricava dalla scheda nazionale aggiornata dal ministero della Salute e focalizzata in questo caso sul Friuli Venezia Giulia. Con questo ritmo, quindi, tutta la platea potenziale, che con l'estensione dell'uso del vaccino sino ai 65 anni raggiunge circa 20mila persone, potrà essere beneficiata della prima iniezione entro al massimo tre settimane.

Ad oggi in tutta la regione la prima dose è stata iniettata a più di 6.500 tra insegnanti e personale gravitante attorno al mondo dell'istruzione del Friuli Venezia Giulia. La campagna è iniziata appena una settimana fa nell'area giuliano-isontina e da pochi giorni in quelle udinese e pordenonese. Si viaggia a un ottimo ritmo e in parallelo - sempre grazie all'uso di AstraZeneca - è in corso la vaccinazione delle forze dell'ordine e del personale carcerario della regione. Ora, però, i dubbi si concentrano sulla prossima platea che beneficerà del siero di AstraZeneca, dal momento che non c'è ancora una scaletta precisa. Nei documenti diffusi dalla gestione commissariale si parla in modo generico di servizi essenziali, senza che sia specificato quali siano le persone destinatarie delle prossime dosi. In regione ci sono molte richieste, in primis quelle che arrivano dal settore del trasporto pubblico. Ma la Regione, che in questo campo non ha autonomia di scelta, non è ancora in grado di definire una scaletta. Il problema, però, è dato dai tempi: la vaccinazione degli insegnanti e delle forze dell'ordine è già ad ottimo punto e le ulteriori dosi sono in arrivo. È urgente conoscere i prossimi passi della campagna per non dover tenere le fiale in frigorifero in attesa delle specifiche.

Intanto tra gli insegnanti che si sono vaccinati negli ultimi giorni non sono mancati lievi e prevedibili effetti collaterali legati alla prima iniezione di AstraZeneca. Febbre e stanchezza i sintomi principali, in tutti i casi risoltisi dopo poche ore di disagio. Si tratta di una risposta immunitaria che di norma è più importante nelle persone più giovani.

