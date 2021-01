LA CAMPAGNA

PORDENONE Trenta persone, come già annunciato, tra medici e infermieri, sono pronti ad arrivare in Friuli Venezia Giulia entro mercoledì per far cambiare ulteriormente marcia alla campagna vaccinale. È stata questa, la conferma più importante ottenuta ieri dalla Regione nel corso dell'incontro con gli altri presidenti dei territori e il governo. Tramite le dichiarazioni del commissario Domenico Arcuri, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha assicurato che la prossima settimana anche il Friuli Venezia Giulia potrà beneficiare dei primi addetti alle vaccinazioni reclutati grazie al bando nazionale che prevede l'assunzione di 15mila professionisti tra medici e infermieri. In regione, come già preventivato, arriveranno trenta vaccinatori, che saranno impiegati al fianco dei medici di base all'esordio della fase due della campagna di immunizzazione, quando cioè dai soli sanitari (oltre agli ospiti delle case di riposo) si passerà ufficialmente alla vaccinazione dei cittadini con più di 80 anni, circa 100mila in Friuli Venezia Giulia.

LE TAPPE

Sempre durante la riunione a distanza tra i vertici della Regione e il governo, si è parlato anche dell'arrivo delle nuove dosi. Il ministro Speranza ha ribadito l'importanza attribuita alla data del 29 gennaio, quando l'Ema sarà chiamata a valutare efficacia e sicurezza del vaccino AstraZeneca. Previsto in un quantitativo molto importante di dosi, l'antidoto sbarcherà anche in Friuli Venezia Giulia e permetterà di allargare ulteriormente la platea dei potenziali vaccinati, dal momento che il prodotto non richiede una conservazione complicata come i vaccini delle aziende americane Pfizer e Moderna.

In provincia è pronta a partire la seconda fase di vaccinazioni nelle case di riposo. I consensi da parte degli amministratori di sostegno oppure ottenuti dai direttori dei Distretti (nel caso di anziani non in grado di intendere e sprovvisti di amministratore) saranno raccolti entro l'inizio della prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA