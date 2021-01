LA CAMPAGNA

PORDENONE Tra 60 e 80mila dosi a febbraio, altrettante a marzo. «Meno di quanto stabilito», spiega il vicepresidente Riccardi. Ma abbastanza per far proseguire la campagna e per ampliarla. E già dalla prossima settimana la Regione potrà aprire le prenotazioni anche per i cittadini di oltre 80 anni che non risiedono in Rsa o in casa di riposo. La svolta, dunque, è possibile e vicina. Ecco come e perché.

L'ACCELERAZIONE

Ieri il presidente Fedriga e il vice Riccardi hanno partecipato a una riunione a distanza con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. È stato presentato il piano di consegne per i prossimi due mesi, e finalmente sono arrivate buone notizie. Il Fvg avrà tra 60 e 80mila dosi al mese tra febbraio e marzo. Non ne sono mai arrivate così tante. Di queste, 20mila (al mese, il 20 febbraio e il 20 marzo) saranno di AstraZeneca, l'ultimo vaccino approvato dall'Ema per il quale l'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) ha però raccomandato l'uso al di sotto dei 55 anni. Il resto arriverà da Pfizer (la maggior parte) e Moderna. E proprio queste ultime due forniture permetteranno alla Regione di aprire la campagna di immunizzazione degli ultraottantenni. Resta fisso invece l'obiettivo relativo alla conclusione della fase uno, quella riservata ad anziani delle case di riposo e operatori sanitari: terminerà entro la metà di febbraio. Ma già da questa settimana si potranno aprire le prenotazioni per le persone al di sopra degli 80 anni che non vivono in casa di riposo. E un passo determinante, perché per la prima volta si passa dalle categorie ridotte alla popolazione generale.

I METODI

La Regione ha deciso di dividere la categoria degli ultraottantenni in due sottocategorie. Ci sono infatti 30mila anziani con patologie e condizioni di fragilità (ad esempio chi ha già l'assistenza domiciliare attiva) che saranno contattati per il vaccino telefonicamente. Se ne occuperà direttamente la Regione, che invierà loro anche una lettera. Tutti gli altri, invece, seguiranno i canali classici, quindi principalmente i Cup degli ospedali. La popolazione di ultraottantenni in Fvg è di 108mila persone in totale. La campagna inizierà a metà febbraio ed entrerà nel vivo nel mese di marzo.

L'APPELLO

Fedriga, ieri, ha lanciato un appello al governo. «La distribuzione del vaccino deve essere compiuta su base regionale tenendo conto del target individuato a livello nazionale e poi indicato alle Regioni e non rispetto alla popolazione residente. Se la distribuzione non avvenisse in base al target il rischio è quello che in alcune zone dell'Italia non si riesca a coprire completamente la vaccinazione degli over 80, che è il secondo obiettivo individuato a livello nazionale, creando disuguaglianze territoriali basate su obiettivi non decisi dalle Regioni ma a livello centrale. Siccome riteniamo che sia corretto vaccinare prima le persone più anziane in quanto le più fragili, sosteniamo sia necessario proseguire con la distribuzione delle dosi in base alle priorità di target e non della popolazione residente».

IL PIANO

«A partire dal 9 febbraio - spiega Riccardi - e per le succesive due settimane dovrebbero giungere in media più di 13 mila dosi tra quelle fornite da Pfizer e Moderna. Dalla terza settimana è previsto invece un incremento del quantitativo con AstraZeneca. Con questi quantitativi lavoreremo per raggiungere due obiettivi: da un lato il completamento del ciclo delle seconde dosi per il personale e per le case di riposo e, dall'altro, l'avvio della campagna a favore del secondo target individuato dalla gestione commissariale ossia gli ultraottantenni».

M.A.

